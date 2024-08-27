難忍咬爛護照毀生活 Lily棄養百厭狗捱轟 接死亡恐嚇

英國流行樂壇天后Lily Allen向來言行舉止出位，經常因此而惹批評。她近日受訪時就自爆曾棄養狗隻，言論一出即時被各方批評，其中更有網民向她發出「死亡恐嚇」，因而令她大受困擾！

Lily Allen自從與美國演員老公David Harbour結婚後，兩人與Lily為前夫所生的兩名女兒一家四口一同居住在紐約。Lily近日於網台節目上公開批評家中的愛犬「毀滅了她的生活」，表示之前家中有隻「百厭狗女」Mary，她與老公於2021年從動物收容所領養回來，她自爆因為狗女咬爛了她的護照而將牠送回收容所：「佢食晒我哋（與女兒）3個人嘅護照，個護照有埋我哋個簽證，你都唔知使咗我幾多錢去補領番。由於當時正值係新冠疫情，係物流嘅噩夢。兩個女個老竇住喺英國，就係因為呢隻X街狗食護照，我唔能夠帶佢哋見佢哋老竇長達4、5個月。」Lily於訪問中更預告幾星期之後會領養另一芝娃娃混種狗仔。

Lily的「無情」言論一出即被大批網民圍攻，批評她行為「冷酷」及「邪惡」，有網民直言：「你真係好羞恥！狗仔唔係百厭，而係冇人類去訓練佢哋，呢啲係你哋嘅責任」、「向好嘅一面去諗，至少那隻可憐狗狗依家唔使再忍受你。」而善待動物協會（PETA）亦就Lily的行為而大表不滿，據知協會副主席Elisa Allen已向Lily送上玩具狗及信件來諷刺她的行為，信中指她應該帶玩具狗回家而非真正動物，並怒斥她：「當狗隻令你帶嚟不便，佢哋永遠都唔應該被當作飾物咁退回。」

受靶難捱 發文拆彈 為了平息風波，Lily昨日於社交網站撰長文回應，表示收到一些可惡的留言，其中包括「死亡恐嚇」，並形容這幾天好難捱。她曲線批評PETA：「仲有要多謝PETA火上加油。」並強調她與家人初時都非常愛Mary，但領養不久牠就開始變得有分離焦慮問題，不能獨處10分鐘，他們已即時與動物收容所合作，在他們提議下聘請狗隻行為專家及私人訓練員幫助，後來她與家人商量下認為他們的家不適合Mary居住，迫於無奈將牠退回。最後她指自己自4歲開始領養狗隻，好了解狗的需求，自己從來都未有被指控錯誤對待狗隻。