在風水巒頭山勢上，一定是以山之形狀美觀圓潤、草木茂盛為佳，以山體崩壞破損及草木不長為劣，不論陰宅陽居都是如是觀。在理氣計算上，就算向某山度大吉，向某山度大凶，仍是取決於山之形態美惡為主，若向度吉而山形又秀麗，自然是吉上加吉了。如向度吉而山形破崩，也好不到哪裏。如向度凶而山體秀麗圓潤，也不至於太凶。當然，向度不吉而山體又崩陷破損，自不然是凶上加凶了。