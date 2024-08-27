暢所欲玄：劫煞盤
在風水巒頭山勢上，一定是以山之形狀美觀圓潤、草木茂盛為佳，以山體崩壞破損及草木不長為劣，不論陰宅陽居都是如是觀。在理氣計算上，就算向某山度大吉，向某山度大凶，仍是取決於山之形態美惡為主，若向度吉而山形又秀麗，自然是吉上加吉了。如向度吉而山形破崩，也好不到哪裏。如向度凶而山體秀麗圓潤，也不至於太凶。當然，向度不吉而山體又崩陷破損，自不然是凶上加凶了。
由於論山之破碎歪斜，惡石巉巖再加上犯了理氣上之劫煞盤，便十分不理想。此套劫煞盤之詩句如下：巽未申山癸劫藏，辛戌居丑庚馬鄉，震艮逢丁甲見丙，壬猴乾兔丙辛方，坎癸逢蛇巳午雞，丁酉逢寅坤亥乙，龍虎逢羊乙猴劫，犀牛龍位永不立。
此套劫煞盤之理論是以坐山方為主，看某方位是否有劫煞，而山形又是破崩惡石滿布，便謂之中了劫煞，會令人丁損傷，嚴重的話甚至死亡，故不可不慎之。若其山體是圓潤秀麗則不忌。
如坐山是巽、未及申，其劫煞方在癸，便是忌在癸方上。若坐山是辛及戍的，其劫煞方在丑也。
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