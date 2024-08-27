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許光漢低調服役 女兵被禁埋身
台灣男神許光漢突然入伍，不少Fans透過軍中朋友或男友打聽，有網民聲稱營內已發出公告，講明女性同仁不能藉機去替代役見許光漢，以免造成單位及當事人困擾，否則會依情節檢討處分。至於許光漢所在的成功嶺，亦轉達他希望低調服役的想法。
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