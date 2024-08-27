娛樂

許光漢低調服役 女兵被禁埋身
台灣男神許光漢突然入伍，不少Fans透過軍中朋友或男友打聽，有網民聲稱營內已發出公告，講明女性同仁不能藉機去替代役見許光漢，以免造成單位及當事人困擾，否則會依情節檢討處分。至於許光漢所在的成功嶺，亦轉達他希望低調服役的想法。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc