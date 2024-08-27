曾是高爾夫球運動員的歌手何雁詩，不時三五成群大玩戶外活動，日前她又相約好友玩水，當中包括藝人周嘉洛。身穿一件頭泳衣的何雁詩大晒長腿，又落海划艇，活力十足！她以英文寫道：「在這個炎熱的季節，還有甚麼比濺一點水花更好呢？肯定被烤了。」