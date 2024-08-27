獨家探班：北上開工有女陪 張振朗𢱑帶挈 跟林保怡殺入影壇

藝人林保怡相隔10餘年「回歸」無綫拍劇，毫不錫身親自拍攝多場動作戲，又不時於片場萬歲，成功與後輩打成一片。拍檔張振朗直指今次圓夢，又出口術望能拍住保怡進軍大銀幕。

林保怡主演無綫劇集《刑偵12》，留守佛山兩個多月拍外景，日前他已返港，於香港拍完餘下數天的外景後，劇集將正式煞科，暫定於明年上半年首播。前日下午，保怡、張振朗及張松枝等現身沙田開工，保怡身穿厚身戲服，熱得汗流浹背也沒有投訴，表現專業。

保怡於劇組似足「火車頭」，除不時指導一眾後輩外，更經常萬歲為大家打氣。他信心十足地揚言《刑》劇將是明年最值得追睇的劇集三甲之一。提到拍攝過程時，保怡坦言：「我有好多動作戲，試過有一場拍完後傷到右邊膊頭嘅舊患，連拎花灑沖涼都覺得痛，成個星期之後先冇事。」

楊偲泳學做人母 能夠與保怡合作，張振朗興奮直言是夢想成真：「開始時真係有啲壓力嘅，以前成日睇佢啲劇嘛，坦白講依家未拍完，已經好想快啲同佢再合作。（保怡話煞科後有啲電影劇本要研究，睇吓接唔接拍。）咁咪好囉，我跟佢搵食，可以殺入影壇嘛！」有傳其角色患有人格分裂，其中一個人格更由吳業坤出演，振朗表示：「我同吳業坤都有10幾年冇合作過嘞，總之我未見過佢嘅造型咁靚仔。」

當被問到於佛山外景時，與女友楊偲泳相隔兩地，振朗冧爆謂：「咁可以視像嘛。（女友冇北上探班？嚟緊同佢去旅行補數？）我唔話你知！」但有網民近日晒出於內地與振朗及偲泳的合照，留言大讚女方可愛，間接踢爆振朗「有女陪」。而偲泳昨日就晒出「抱B相」，這位「實習媽咪」的手勢不錯，又露出慈母甜笑。