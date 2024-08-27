台灣拍戲 男友探班？ 鄧麗欣詐傻扮失憶 被當場踢爆

藝人鄧麗欣前晚出席電影節，她主演的新片成為閉幕電影，此片之前於台灣拍攝，被問到男友當時有否前往探班時，她扮懵說：「我嗰陣時識佢未？」怎料遭導演當場踢爆，搞笑又尷尬。

鄧麗欣（Stephy）有份主演的電影《愛情城事》於《夏日國際電影節2024》獲選為閉幕電影，她前晚與監製曾寶儀及導演黃綺琳現身活動。Stephy近排有愛情滋潤，春風滿臉，她指做演員很幸福，又表示想嘗試幕後工作：「我想試吓寫劇本同做導演。」

問到在台灣拍攝《愛》片時，台灣男友有否到場探班？Stephy詐傻扮懵說：「我嗰陣時識佢未？」不過立即遭導演踢爆她當時已經認識對方，Stephy尷尬解釋說真的沒有印象，亦不記得對方有沒有到場探班。

觀眾各有所愛 此外，問到監製曾寶儀為何不邀請導演弟弟曾國祥參與電影製作時，她笑言：「因為佢貴。」而今次《愛》片由多個小故事組成，並在不同地方上映，曾寶儀表示不同年齡層的觀眾各有愛好：「觀眾會因應自己嘅背景而特別鍾意某一個故事，所以呢部電影好適合做約會電影，如果你想了解個男仔，就帶佢去睇。」

導演黃綺琳則坦言曾希望邀請曾寶儀做演員，飾演獨立女性，拍由自己執導的電影，不過就遭對方拒絕，寶儀指做演員好難，做監製及導演主要用腦，但演員需要承受於鏡頭前的壓力。