36E咪神陳婉衡向來不吝嗇好身材，前日又再網晒出海遊船河靚相，見她以黑色比堅尼上陣，站在甲板上影水着照，心口幼帶通窿設計，露出東西半球，谷出超澎湃大峽谷乳溝，加上一身零贅肉Body，超級惹火。而下身的迷你三角褲，更險露出神秘地帶！