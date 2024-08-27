返港拍完戲 陳法拉晒哥連合照

藝人陳法拉近年進軍荷里活，成功打響知名度，最近更升呢擔正做女一，與影帝影后級的哥連法奴（Colin Farrell）及泰迪史雲頓（Tilda Swinton）同場鬥戲。近日陳法拉為新戲返港開工，完成拍攝後，在社交網大晒孖台前幕後的合照，證明與劇組人員相處融洽，她還大讚維港景色一絕。