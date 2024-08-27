Jace自爆見到作嘔 Edan尷尬整理褲頭 火車未到站？

呂爵安（Edan）昨日到電台宣傳時向守候粉絲打招呼，期間發現褲頭有所不妥，尷尬爆笑以為「火車未到站」，原來只是皮帶扣未扣好，虛驚一場，相當搞笑！

MIRROR成員Edan與陳凱詠（Jace）昨日到九龍塘接受電台訪問，過百「爵屎」守候，抵達後他向粉絲打招呼，期間發現不妥，尷尬爆笑整理褲頭，引起未拉褲鏈疑雲，不過虛驚一場，只是未扣好皮帶，Edan亦摸住心口示意驚驚。粉絲網上留言同樣搞笑，不少人也以為是「火車未到站」，亦有人以為是造型，粉絲對於他經常遺失偶包不感意外。

唱情歌望住拍檔鼻哥窿 Edan與Jace識於微時，由第一屆《全民造星》開始認識，之後一齊主持節目《激安百貨》，故相當老友。Edan講到今次合唱歌淵源，直言為《拉闊音樂會》而炮製：「自己鍾意慘情合唱歌，同埋近年少合唱歌，所以希望大家唱K可以唱。」Jace則直言最初對Sweet情歌有保留，笑言合唱會不太自然。兩人被主持問到太熟稔對望唱情歌會否忍不住笑？Edan笑說：「都真係想笑，所以唔會望佢對眼，會望佢眉毛、鼻哥窿。」又笑言獻唱時也保持腦海空白一片，配合歌曲的無力感。Jace則爆拍攝MV時見到Edan「作嘔」：「唔係忍笑咁簡單，因為嗰日有啲唔舒服，所以拍拍吓真係去咗嘔！」Edan讚人亦讚自己，指初認識時已覺得她很叻、很有性格：「好少人可以跟到我嘅轉數，佢口齒伶俐、反應又快，完全見到自己嘅影子，哈哈。」拍拖方面，Edan自覺是理性型，Jace則相反，並不理性，故容易失去自己。訪問後被問到皮帶未扣好，Edan笑言：「今朝早餐食得太飽。」Jace笑說：「Fashion嚟㗎！」

此外，台灣男團「五堅情」成員賴晏駒（小賴）首次單飛來港開騷，邀得李駿傑（Jeremy）擔任表演嘉賓外，Edan也是座上客捧場。面對粉絲的熱情，小賴多次感觸落淚，加上大汗關係，愛美的他不忘找人上台即時補妝，他與Jeremy合唱《邊緣人格》時鬥妖。