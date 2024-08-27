娛圈單打：過冷河濕吓隻腳 食人夫咁就過骨

唔到你唔服！龍婷早前跟已婚演唱會製作人丘亞葵爆出震驚全城的「Hello Kiss」事件，師奶觀眾紛紛鬧爆佢係狐狸精、搞人老公。一度發聲明力挺的TVB礙於眾怒難犯，不得不將「小龍女」掟入雪櫃。殊不知話口未完啫，小龍女又出番嚟見人啦！人哋係十八年後一條好漢，佢就極速30日一個好女，係咪要寫個服字先？

龍婷現身《中年好聲音3》探班活動，雖然面容略顯憔悴，但沒有怯場，以「件事過咗咁耐，唔想再提起」輕輕帶過，強調要繼續唱歌；至於被指已婚及有個女，龍婷繼續耍太極，話出道以來都唔會講家事喎，唔知係咪「唔否認即係默認」呢？之但係，呢啲事有需要咁神秘嗎？難怪口痕友話，人家仲要搵佬㗎，梗係唔講咁多啦。

最精彩都係同場跟支嚳儀交足戲。外傳偷食人夫之所以斷正，係因為支嚳儀做金手指放料。小龍女就話絕對信任對方；支嚳儀亦否認篤灰，仲話所有「中一生」都好信佢喎。嗱嗱嗱，支嚳儀最近工作量急升，連主持人都撈埋，每星期都喺《我推的野男Live！》見到佢，唔豬籠入水就假。

好啦，金手指係邊個已不重要，觀眾反而要多謝金手指帶畀大家咁多花生添；重要嘅係，點解爆出不倫戀的「劣迹藝人」，非但唔使聲淚俱下喺鏡頭前認錯求原諒，反而輕舟已過萬重山，側側膊唔多覺，光明正大出番嚟面對觀眾，錢繼續搵？除咗一班阿伯鐵粉，小龍女仲有幾多觀眾想睇呢？觀乎是否TVBuddy都好，網民一面倒鬧爆，TVB呢勻盲撐，真係得罪唔少粉絲囉。