中娛星動：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」 黃子韜跪地求婚 徐藝洋被嘲喊唔出

夢幻城堡作背景

一身白馬王子Look的黃子韜拖着徐藝洋現身，原來他特地打造女友最愛的粉紅玫瑰夢幻城堡，令女友十分感動。接着，他拿出一束粉紅玫瑰，並下跪求婚：「我覺得我們從剛見面，到現在這一刻，從我們這段旅程的開始，其實就已經注定了，未來你就是陪我走到最後的地步，這一世這一輩子每一天每一個時刻每一個夜，我都想那個人是你。」最後霸氣說：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋感動大哭說：「我敢！」兩人隨即甜蜜擁吻，黃子韜全程激動爆喊，徐藝洋則被網民嘲「戲屎」，淚水總是掉不下來，有人更抵死說：「下次演真一點吧！」