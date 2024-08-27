中娛星動：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」 黃子韜跪地求婚 徐藝洋被嘲喊唔出
內地頂流男星黃子韜認愛女星徐藝洋後，感情火速升溫。近日黃子韜將夢幻求婚過程搬上電視，霸氣問女友：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋一口答應，卻被網民揶揄唧唔出眼淚，十分戲屎！
擁240億身家的黃子韜向來是「冇腳雀仔」，與內地女星徐藝洋的緋聞傳足4年，今年終於認愛。他更透過電視公開向女友求婚，起承轉合猶如做戲一樣，引起網民熱議！事實上，兩口子在綜藝節目《跟我走吧》早已公然卿卿我我，近日更播出「戲肉」求婚！
夢幻城堡作背景
一身白馬王子Look的黃子韜拖着徐藝洋現身，原來他特地打造女友最愛的粉紅玫瑰夢幻城堡，令女友十分感動。接着，他拿出一束粉紅玫瑰，並下跪求婚：「我覺得我們從剛見面，到現在這一刻，從我們這段旅程的開始，其實就已經注定了，未來你就是陪我走到最後的地步，這一世這一輩子每一天每一個時刻每一個夜，我都想那個人是你。」最後霸氣說：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋感動大哭說：「我敢！」兩人隨即甜蜜擁吻，黃子韜全程激動爆喊，徐藝洋則被網民嘲「戲屎」，淚水總是掉不下來，有人更抵死說：「下次演真一點吧！」
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