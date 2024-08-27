港姐前輩貼心水 陳甜甜冧掂劉穎鏇 程姜月冇人吼

陳甜甜

新一屆候選港姐昨日現身宣傳，陳甜甜繼早前成為民選三甲熱門後，昨日再下一城，獲兩位師姐劉穎鏇及郭柏妍加持。甜甜自信爆棚，自詡為人大方溫柔又搞笑，同樣是大熱的倪樂琳與梁嘉莹亦受師姐偏愛。至於未獲垂青的程姜月，惟有酸溜溜表示投自己一票。

新一屆15位候選港姐昨日聯同師姐劉穎鏇、郭柏妍、王怡然及黃嘉雯，出席《2024香港小姐競選》主題曲MV首播記者會，席上幾位師姐揀出心水之選，當中以陳甜甜最威水，獲劉穎鏇及郭柏妍「點燈」，大熱的「城大李嘉欣」倪樂琳與「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹則獲得黃嘉雯歡心。

出口術拉票 劉穎鏇欣賞甜甜雖然廣東話不濟，但仍努力用廣東話受訪，不斷增值自己，郭柏妍則喜歡她的笑容。甜甜之前已成為網民「三甲熱選」，今次又深受師姐歡迎，她即自信十足地說：「可能因為我性格溫柔、大方又搞笑。（佢哋讚你努力講廣東話。）我唔擔心大家笑我，不過擔心發錯音變粗口，我每次都好注意。（師姐讚你，為你打下強心針？）我知道自己廣東話唔好，大家對我好包容同鼓勵。」提到即將展開網上投票，問她會如何拉票？她有意在社交網上載練習廣東話的片段，亦會呼籲家人及朋友投票，慶幸自己在網上沒有負評。

梁嘉莹為「黑妹」爭氣 另一熱門倪樂琳獲黃嘉雯看好，她坦言：「好開心，平時都有留意師姐，今日見到佢真人，仲畀佢點名，好似發夢咁！（佢讚你狀態好。）狀態OK，但有時太凍或者太攰，個人就會比較呆滯，冇咁精靈。」她表示可能是最近多了睡眠時間，連皮膚也變好。梁嘉莹則開心有多一個人喜歡自己：「希望通過我令其他皮膚黑嘅女仔更加多自信，我好鍾意自己嘅膚色。」

至於高人一等的楊梓瑤獲王怡然稱讚有模特兒身材，楊梓瑤表示很喜歡對方，同時讚賞陳甜甜是她心目中的「友誼小姐」：「我之前因為比較少鏡頭而唔開心，佢喺社交網甫咗我嘅相，想畀多啲人認識我，佢真係好窩心。」

「艷麗版蔡潔」程姜月雖然未獲師姐點名，但她表示不會因此而不快：「15個女仔都非常好，畀我都好難揀。（如果要你揀呢？）冇人揀我，我揀自己。」