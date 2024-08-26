新劇熱度橫掃9地 丁海寅踢開邊佑錫 賣肉搶人氣

韓國男神丁海寅在孭飛新劇爆肌冧掂劇迷，接棒早前憑「善宰」一角走紅的男星邊佑錫，榮登近期最具話題的韓劇男演員，其社交網追隨粉絲人數在劇集啟播後持續上漲！

憑韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》升呢新一代男神的36歲男星丁海寅，夥拍35歲女星鄭素敏合作的tvN新劇《媽媽朋友的兒子》正在熱播，故事講述兩人飾演的青梅竹馬，在成長過程中互相治愈並譜出一段浪漫愛情故事。劇集本月17日首播，同步在串流平台上架，在香港、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南等9個國家及地區均登上該平台最多人收看電視劇No.1。

金惠允跳女團舞 丁海寅與鄭素敏劇中穿校服演繹高中時代的戲份，依然零違和感。前日播出第3集，講述丁海寅讀書時代是游泳健將，原本加入國家隊參賽，卻因車禍放棄運動員生涯，拍攝泳賽場面時，他奉旨大晒結實腹肌，在網上掀起熱議！不少劇迷讚他顏值高又有身材，他成功憑新劇再度得寵，社交網追隨粉絲持續上漲，並接棒《背》劇男主角邊佑錫，成為近期最具話題的韓劇男演員。

至於邊佑錫結束亞洲巡迴粉絲見面會後，最近忙於還廣告債，前日西裝骨骨拍攝雪糕廣告。其拍檔金惠允前日則首度舉行台北見面會，吸引逾1,500名粉絲捧場，曾跟她合作的邊佑錫與丁海寅特地錄製影片打氣。她大晒中文冧台迷，又即場跳出女團少女時代成名曲《Gee》及NewJeans人氣歌曲《How Sweet》舞步，贏得台迷熱烈歡呼聲。