暢所欲玄：真的假不了，假的也真不了
信任，取決於人品，好人品才會帶來好運氣。或許你會問，有些人做了許多缺德的事，天天仍活得逍遙快活，不停用各種方式割韭菜，賺得肚滿腸肥，沒有報應嗎？朋友們，這是不可能的。
關於怎樣改運，坊間流傳的方法五花八門，但很多時，你未改運先要破財。飲過甘泉的人，方知枯井的水苦澀，沒有鑑別能力的人卻誤以為井水本來是苦澀，應該用時間用心去感受，因為會有謊言，更不要用耳朵去聽，看人不要用眼睛去看，容易走眼，如果是真高人，不會不停用各種方式去宣傳自己怎樣厲害，真正高人不會把「厲害」二字常常掛在嘴邊，又經常自爆一些從未有人說過的秘事絕學來吸引你。
許多人盼望人生有所得，如智慧、平安、健康、長壽、幸運、富裕，乃至兒孫興旺孝順等等，但往往事與願違，人生諸事有好結果，取決於人品格局，人心是立身之本，若有了壞心腸，人和事便會走向滅亡，這就是你的結局。人的一生難免有浮沉，不會永遠旭日東升，也不會永遠痛苦潦倒，知命認命，能夠在生活中保持積極向上的態度，面對困難時保持冷靜和理智，自然更容易走向成功。
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