暢所欲玄：真的假不了，假的也真不了

信任，取決於人品，好人品才會帶來好運氣。或許你會問，有些人做了許多缺德的事，天天仍活得逍遙快活，不停用各種方式割韭菜，賺得肚滿腸肥，沒有報應嗎？朋友們，這是不可能的。

關於怎樣改運，坊間流傳的方法五花八門，但很多時，你未改運先要破財。飲過甘泉的人，方知枯井的水苦澀，沒有鑑別能力的人卻誤以為井水本來是苦澀，應該用時間用心去感受，因為會有謊言，更不要用耳朵去聽，看人不要用眼睛去看，容易走眼，如果是真高人，不會不停用各種方式去宣傳自己怎樣厲害，真正高人不會把「厲害」二字常常掛在嘴邊，又經常自爆一些從未有人說過的秘事絕學來吸引你。