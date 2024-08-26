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鄭伊健台灣騷 票價低惹不滿
藝人鄭伊健日前飛抵台灣宣傳11月23日舉行的高雄站演唱會，票價由800至4,800元新台幣不等（約199至1,195港元），豐儉由人。不過票價竟惹來內地網民不滿，指之前購買武漢站巡唱門票，售價為1,680元人民幣（約1,860港元），而且並非最貴門票，質疑為何票價差距如此大。
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