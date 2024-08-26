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盧淑儀「入五」顏值不減
李克勤老婆盧淑儀是1992年三料港姐冠軍，婚後誕下兩名兒子。名媛邱李茂琪日前在社交網分享一張與盧淑儀的合照，相中盧淑儀親切地將手搭在好友肩膊，雖然已經50歲，但外貌十年如一日，皮膚緊緻有光澤，笑起來一雙月牙眼睛依然迷人！身旁的邱李茂琪同樣保養得宜，身穿粉紅色波點上衣，對着鏡頭開心舉V。
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