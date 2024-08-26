中娛星動：單親星媽分身有術 楊穎母子來港尋刺激 趙麗穎湊仔行公園
內地花旦趙麗穎與女星楊穎（Angelababy）同是單親媽媽，近日分別被網民在內地及香港野生捕獲獨自帶子遊玩，畫面溫馨，網民讚二人同時兼顧工作與湊仔，堪稱好媽媽界天花板。
趙麗穎與藝人前夫馮紹峰育有一子「想想」，二人於2021年宣布分訊。雖然她是內地花旦頂流，工作忙碌，但在工作以外，全部時間都花在兒子身上。她近日剛拍畢馮小剛導演的電影《向陽．花》，便急不及待返回上海陪兒子，有網民偶遇她帶同5歲大的兒子在公園玩耍。相中趙麗穎戴上Cap帽及口罩，身穿鬆身衫及長褲，身邊未見其他工作人員或幫傭，低調又貼地，趙麗穎一手拿着玩具，一手拖着兒子，母愛溢滿畫面。趙麗穎每次工作結束後，都會親自湊仔，爭取母子相處機會，之前她在《在人間》殺青後，也帶了兒子到動物園。網民讚趙麗穎平衡工作及家庭能力讓人佩服，又羨慕「想想」有個好媽媽，並感嘆孩子已長高了不少。
網民調侃黃曉明
另一方面，2022年跟影星黃曉明離婚的Angelababy，近日來港現身活動外，有網民目擊她與兒子「小海綿」在港的主題樂園遊玩，相中Baby戴帽及口罩，身穿背心上衣與牛仔褲，她低頭按電話，等待買棉花糖給兒子。而她與兒子坐機動遊戲，被官方的攝影鏡頭拍下來，相中可見「小海綿」看似有點害怕，緊緊貼着媽媽，Baby則捉實兒子，笑容滿臉，玩得十分開心。網民留言讚她是好媽咪，指經常看到她負責湊孩子，同時調侃黃曉明忙着拍拖。
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