中娛星動：單親星媽分身有術 楊穎母子來港尋刺激 趙麗穎湊仔行公園

趙麗穎與藝人前夫馮紹峰育有一子「想想」，二人於2021年宣布分訊。雖然她是內地花旦頂流，工作忙碌，但在工作以外，全部時間都花在兒子身上。她近日剛拍畢馮小剛導演的電影《向陽．花》，便急不及待返回上海陪兒子，有網民偶遇她帶同5歲大的兒子在公園玩耍。相中趙麗穎戴上Cap帽及口罩，身穿鬆身衫及長褲，身邊未見其他工作人員或幫傭，低調又貼地，趙麗穎一手拿着玩具，一手拖着兒子，母愛溢滿畫面。趙麗穎每次工作結束後，都會親自湊仔，爭取母子相處機會，之前她在《在人間》殺青後，也帶了兒子到動物園。網民讚趙麗穎平衡工作及家庭能力讓人佩服，又羨慕「想想」有個好媽媽，並感嘆孩子已長高了不少。