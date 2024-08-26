懶懶閒要樂迷催 林家謙自認廢青 技不如人！

音樂才子林家謙早前被前輩周啟生公開批評是「廢青」，前晚家謙被問及此事，他不介意之餘更自認廢青，對於對方指自己3隻手指都可以彈贏他，家謙更大方謂：「技不如人！」對周啟生的負評照單全收！

歌手林家謙、鍾柔美、詹天文、陳曉東、孫耀威、泳兒以及女團VIVA等前晚亮相電台台慶音樂會，林家謙早前被前輩周啟生公開寸是「廢青」，他受訪時大方表示不介意，更自認廢：「我都覺得自己有啲廢青，去年推出嘅歌曲《小林不動產》就係講躺平、耍廢，冇咩生產力心態，都講中我今年推出嘅新碟《ISFP》主題，『ISFP』特徵就係懶，要去到最後先衝住去完成工作，經常被家人、樂迷催先去做新歌。」

他又指雖然不認識周啟生，但有聽聞對方的批評內容，對前輩的說話會尊重，且每個人有發表言論的自由：「我冇唔開心，有時網民意見好苛刻，可能會成為我歌曲上嘅創作靈感。」問他會否創作「廢青歌」？他稱現在是拚勁的少年。談及周啟生曾表示可以用3隻手指彈贏他，家謙笑指：「自己技不如人，我彈琴係着重整個情緒流動，較為簡約嘅演繹方式。」

泳兒畀高分VIVA 泳兒與師妹VIVA一同受訪，被問到有否指導師妹時，泳兒指看到VIVA的演出很純熟，見到她們在台上很有自信，演出愈來愈好，而且在跳舞方面沒甚麼可以教導，又給予師妹很高的分數。

而陳曉東（東東）和孫耀威（Eric）同是90年代出道的歌手，兩人相交逾30年，可算是老友，當Eric得知東東有兩名女兒時，突然爆Seed謂：「嘩，你生兩個女，咁你第日都好驚喎，你以前有幾咁…你就受番幾多。」