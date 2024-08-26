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余香凝三點式大解放
余香凝收身成功，大騷長腿。
金像影后余香凝事業家庭兩平衡，拍戲之餘亦不忘抽空陪伴家人。她日前就與老公帶同一對子女Staycation鬆一鬆，去年才誕下細仔的她身形弗爆，穿上三點式泳裝到泳池大晒長腿，可見她收身成功。其愛女亦換上可愛泳衣，跟媽媽母女裝，相映成趣。
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