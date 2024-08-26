預告現身東京國際電影節 梁朝偉捐300萬 帶頭獻愛心

影帝梁朝偉完成於德國的拍攝工作，正享受優哉游哉的假期，但他為了慈善出錢又出力，昨日更現身活動與小朋友交流，又預告10月會出席東京國際電影節。

梁朝偉昨日到灣仔出席慈善活動，與現場大批小朋友作簡單交流，又收到小粉絲送上心意卡，同時他亦捐出300萬港元以及水墨畫作慈善義賣。

偉仔指收到小朋友送的心意卡感到窩心，不過未有時間細閱，他表示會出席活動是機緣巧合：「因為之前拍戲做資料搜集，認識到啲兒科醫生，而且大部分嘅小朋友環境都唔好，又有長期病患，所以好需要支持。」

享受悠長假期 講到他捐出水墨畫，偉仔指希望自己能做到帶頭作用，呼籲其他人一起支持和幫助有需要的人，問到圈中可有朋友響應捐贈活動？偉仔說：「我唔知啊，我都係今次先做咁多宣傳活動，所以希望之後有成績。」又言一個人的能力有限，不能幫到太多人，所以需要大家的力量一起幫手，自己只是發起人。問到可有想過成立自己的慈善基金？偉仔表示不需要，以現在這種方式參與慈善即可。

偉仔亦指之前到德國拍攝電影的工作已經完成，現在正放假休息，會抽出時間陪伴家人。被問到對舞台劇可有興趣？偉仔直言暫時不感興趣，亦不熟悉舞台劇，預告10月將出席東京國際電影節。