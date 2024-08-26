「Hello Kiss」後首開工 龍婷憔悴拒「談」情 見支嚳儀冇尷尬

之前傳撻着人夫丘亞葵的《中年好聲音》歌手龍婷，事件後一直神隱，昨日終獲「解凍」開工，風波後首見人的她全程避談緋聞，亦拒披露婚姻及家庭狀況，只謂以後會小心，並力撐同場被指是放料者的支嚳儀。

龍婷早前被爆出與已婚演唱會製作人丘亞葵「Hello Kiss」，引起全城關注，有傳她因形象受損遭雪藏，事隔一個月終獲「解凍」，昨晚亮相無綫節目《中年好聲音3》的探班活動。她面容略帶憔悴，對於跟丘亞葵之緋聞，沒有正面回應：「件事過咗咁耐，係時候見大家，因為都過咗去，唔想再提起，好多謝公司諒解，呢個幾月喺工作上冇乜影響，只係冇做一個騷，都係不停練歌，唔想辜負自己7年嘅努力。」

避談婚姻狀況 提到有自稱是其鄰居大爆她有老公及孩子，龍婷表示：「我2017年出嚟唱歌畀大家聽，一直都冇講屋企事，以後都唔會講，之後會小心啲，幾熟嘅朋友都會保持距離。」至於之後的工作，龍婷稱等公司安排：「呢段時間有好多朋友關心我，所以今日行出嚟見大家，希望之後可以唱多啲好歌畀大家聽。（有傳支嚳儀係爆料者？）我冇懷疑過佢，大家見面亦冇尷尬，我哋『中1生』係一個大家庭，好團結。」

自事件後首次碰頭的龍婷與支嚳儀（支支），應記者要求合照，支支透露大家在現場有傾談，問到有否向對方澄清？她說：「唔會講呢啲，因為都係假。（龍婷話冇懷疑過你？）大家向來好信任我，有呢啲報道傳出好無奈同無辜。」提到被傳跟曹敏寶有婚外情的「中1生」梁浩銓也表明信她，支支說：「佢之前有傳短訊叫我加油，仲話知我畀人屈。（點解經常傳你？因為你收風多？）唔係，我專注事業，每次都努力綵排，冇咁多時間，相信真相始終會大白。」