開騷仆倒 反應快避一劫 容祖兒誤中機關險墮台底

樂壇天后容祖兒入行24年，保守估計在世界各地已舉行過逾200場演唱會，不過前晚在巡唱上就發生最驚險的失足意外，只差一步就直墮台底，幸好自認「食過夜粥」的她求生能力強，一個鯉魚翻身避過一劫，但已令觀眾嚇到發出奪命狂呼，見她曾摸膝頭疑似受傷。

容祖兒（Joey）由7月13日起假澳門舉行共12場巡唱，晚晚圓滿順利完場，不過在前晚的尾二場，卻發生失足意外，場面驚險。當時她穿上高衩泳衣裝打底衫，外披毛毛舞衣，露出長腿及蜜桃臀，腳踏約4吋高毛毛鞋，偕數位舞蹈者在台上跳唱《全身暑假》，成功炒熱全場，情緒高漲的觀眾聞歌起舞，歌曲唱近尾聲時，見跳住走回舞台中央位置的她，突然驚叫「嘩」一聲，隨即應聲倒地，且面部勢撼地面，全場觀眾嘩然。

幸好千鈞一髮間，Joey臨危不亂，即用手㬹撐住地面，避免五體投地撼親臉，再秒速來個鯉魚翻身，碌一碌就起身坐在台上，其他舞者見狀即湧上前幫忙，期間有工作人員自升降台位冒出了解情況，在身邊舞者的攙扶下，似乎未有受傷的Joey企起身，不過嚇到全程大笑，見她曾一度用手拍拍心口定驚，再望住腳下逾幾秒鐘，之後再拍多次心口，緊接「邊度跌低就喺邊度企起身」，一跳就跳落她失足的位置繼續演出，臨搭升降台落台底時，仍笑住跟觀眾說：「一齊落番去啦！」專業精神可嘉。

有網民懷疑Joey意外仆親，可能跟她跳得太投入而跣腳所致，不過另有現場觀眾居高臨下拍攝她跌倒一刻，見她企在台中時，可能台底的機關提早「打開」，出乎意料下她才誤踩中升降台的「隱形陷阱」，有網民更指只差一步或她反應較慢，分分鐘直墮台底，後果不堪設想，幸好她福大命大。

Joey安全落台後，再換上另一套舞衣出場，期間摸一摸膝頭似感痛楚，但仍有心情跟觀眾講笑，自嘲怕樣衰：「大佬呀，嗰吓我都覺得好應㗎！不過我冇事，我食過夜粥㗎嘛，有武功根底，不過頭先如果影到啲好樣衰（片段），唔該唔好擺上網，我行『型』嘛。」有網民大叫「好靚」，她驚訝問：「吓！好靚！我唔信你哋，你哋嗰啲黑圖嚟㗎！」

「跌咗落『坑渠』咁」 完騷後，Joey為免歌迷擔心，在社交網上載跌倒的短片，向粉絲報平安謂：「其實我自己都覺得好好笑，連人帶聲跌咗落『坑渠』咁，我睇咗好多次，多謝各位扶起我同時又繼續專業表演嘅夥伴們，LOVE u。」其所屬公司英皇方面交代Joey情況：「好彩祖兒反應快，最後冇事，台下所有同事都嚇親。」而昨日有粉絲拍得她在場館後台舉行拜神儀式，見她身穿巡唱黑Tee及架上墨鏡，誠心上香拜四角，臨入場館時，還笑住跟工作人員閒談，似乎傷勢無大礙，可如期完成昨晚最後一場澳門站巡唱。其實她在過去逾200場大型演唱會中，鮮有發生意外，只有5年前曾在紅館演唱會上，因唱得太投入，不慎被人工智能咪撞傷耳仔，而前晚一跌，相信是入行以來最痛一次。