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名導法蘭斯哥普拉爭議性新片《大都會》預告片被爆使用人工智能，偽造著名影評人過往對其舊作的批評，其實全無其事，其後電影公司致歉，並收回預告片。
美國男星湯告魯斯與姬蒂賀姆絲離婚後，雖疏遠女兒蘇莉，但18歲棄父姓的蘇莉最近入讀卡內基梅隆大學兼住宿舍，被爆是由父親承擔每年約59.7萬港元的學費。
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