Kanye韓國演出遲大到 NewJeans捧場惹不滿

美國麻煩天王Kanye West前晚在韓國京畿道高陽綜合運動場舉行新歌試聽會，是他相隔14年再次訪韓。活動原定晚上8時舉行，但最後到9時10分左右才開始，因Kanye試過在演唱會開場時才臨陣取消，不少Fans一度擔心「案件重演」。試聽會前半段，現場響起Kanye事前錄好的歌曲，後來他終登場，獻唱《Runaway》及《Monster》等人氣作品。