Kanye韓國演出遲大到 NewJeans捧場惹不滿
美國麻煩天王Kanye West前晚在韓國京畿道高陽綜合運動場舉行新歌試聽會，是他相隔14年再次訪韓。活動原定晚上8時舉行，但最後到9時10分左右才開始，因Kanye試過在演唱會開場時才臨陣取消，不少Fans一度擔心「案件重演」。試聽會前半段，現場響起Kanye事前錄好的歌曲，後來他終登場，獻唱《Runaway》及《Monster》等人氣作品。
女團2NE1成員CL與孔敏智、唱作男歌手Zion.T、人氣女團NewJeans成員Minji、Hanni與Danielle等均有捧場，仍未成年的成員Haerin與Hyein則未有現身，但由於Kanye過往是非多多，有網民對形象健康的NewJeans去睇騷表示失望。
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