潛水半個月憔悴現身 SUGA受查3粒鐘 鞠躬認錯

韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA本月初驚爆酒後駕駛，一直未有現身受查的他前晚終於蒲頭，為令大眾失望鞠躬道歉，並表示非常後悔，承諾不會再犯。

去年9月入伍的SUGA正以服務要員身份服役，本月6日晚上，他與友人在工作室飲酒後，於首爾漢南洞寓所附近駕駛電動車時跌倒，被執法人員發現，因涉嫌違反道路交通安全法而被立案調查。

他於韓國時間前晚7時44分左右，到位於首爾龍山區的執法部門接受調查，是他出事後相隔17日再露面。一身黑色西裝的他面容憔悴，向記者鞠躬並說：「首先我非常抱歉，令很多粉絲和很多人失望，我正在真心反省，會誠實地接受調查，再次跟大家說聲對不起。」

避答會否離隊 晚上10時53分左右，他完成約3小時調查後離開，向記者再次道歉：「真的很抱歉，因為我錯誤的行為而為大家帶來很多傷害和失望，非常抱歉，我正在反省和感到後悔，以後不會再有這種事發生，想向愛我的人說聲真的很對不起。」他鞠躬後便乘車離開。

據悉SUGA受查期間承認指控，對於記者問他為何在案發後沒有立即到執法部門受查、事發前是否真的只飲了一杯啤酒、是否真的不知道酒後不可駕駛電動車，以及有粉絲要求他離隊等問題，SUGA一律沒有回答。有消息指他今次聘請的代表律師，過往曾為捲入醉駕案的男團Super Junior前成員強仁辯護。