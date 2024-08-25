文凱婷翻唱同曲吸負評 雲浩影：失手先有得着

歌手雲浩影（Cloud）昨日偕英皇歌手洪助昇出席在尖沙咀舉行的活動，對於與《聲夢》歌手文凱婷先後翻唱《黑玻璃》，網民彈後者唱功差如唱K，但就讚她唱得好，Cloud表示：「一首好嘅歌梗係多人唱啦，證明呢首歌好好囉。（有冇興趣聽吓？）我未聽，我睇番啦，呢個樂壇發生咩事，我都要知嘅。（冇比較冇傷害？）大家唔同風格啫！（叫你出翻唱歌喎？）好多版權問題，大家上網聽番啦。」

Cloud坦言亦有不少失手的時候，不過覺得挫敗中會有得着：「歌唱生涯流流長，唔失手點知自己乜嘢得，乜嘢唔得呢？我都畀人話過唱歌似唱K，做歌手或藝人收到唔同聲音好正常，尤其音樂好主觀，各花入各眼。」她直言很介意外界批評其唱功及外貌，惟有自己繼續努力做得更好。

唔愁193拖累新劇收視 提到她與ERROR成員郭嘉駿（193）合拍本地原創劇《同居少女諸事卜》，對方最近倒車時撞跌婆婆，她表示略有所聞，相信對方只是不小心，但沒有刻意慰問：「要慰問都慰問婆婆啦，佢有兄弟慰問啦！佢應該處理得幾好。（佢被質疑事發後超過24小時先報案？）係咩？我真係唔知，因為我冇車牌，都唔夠膽揸車。」她不擔心新劇收視受193的負面新聞影響，又說：「其實佢喺部劇度戲份唔係好多，主要係我哋3個女仔，所以OK嘅。」

文凱婷