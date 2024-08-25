娛樂

黃嘉雯花蝴蝶玩轉音樂節

黃嘉雯的仙子打扮色彩繽紛。 黃嘉雯的仙子打扮色彩繽紛。
黃嘉雯的仙子打扮色彩繽紛。
無綫藝人黃嘉雯近日趁假期四出遊玩，先去意大利旅行，再到比利時參與大型音樂節。她分享以蝴蝶仙子打扮現身音樂會的靚相，一身貼身服飾露出香肩及纖腰，背上的翅膀到晚上還會發光，非常有趣。她在音樂節玩足3日，造型與妝髮均由自己一手包辦，格外有成就感。
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