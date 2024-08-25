無綫節目《中年好聲音》歌手龍婷，被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵「Hello Kiss」後被雪藏，事隔個多月終現曙光，有傳已獲「解凍」，在今日舉行的《中年好聲音3》活動中榜上有名，同場還有多位歌手，包括傳是連串是非「幕後黑手」的支嚳儀。據知，她與龍婷還會於10月25日上船商演，拍住上搵真銀。