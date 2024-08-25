獨家訪問：穿梭馬來西亞宣傳 陳家樂Bosco新片掀炒風 首映癱瘓交通

首映禮除了3位型男外，更有舞獅助興，雖然下着細雨，仍無減Fans熱情，據知最早一批Fans於中午時分已前來霸位。首映禮上，黃宗澤（Bosco）發揮小宇宙「冧客」，與Fans握手及Selfie，又以福建話祝電影「興旺發」，令全場瘋狂尖叫。

Bosco事後受訪，談到首映禮場面墟冚，他開心說：「其實我哋都好趕，翌日已經轉戰檳城。我好耐冇去馬來西亞，首映活動更係第一次，現場好墟冚，唔好意思搞到塞車添！觀眾反應好好，所有院線都爆晒，仲出現炒黃牛飛情形，佢哋都話第一次見。」

新手爸爸陳家樂已留守馬國拍劇多時，愛女Camila出生數天便要離家搵奶粉錢，當然思家。前晚司儀提到與太太連詩雅及愛女視像通話，家樂有點尷尬，只簡單說：「有嘅、有嘅。」又以馬來西亞話自我介紹：「我係Saya keluarga gembira（意指家庭快樂），唔啱咩？我叫家樂嘛！即係家庭快樂啦！」談到拍攝經過，他打趣自嘲「佗衰家」﹕「有場戲一Shot直落，佢哋擺我喺最尾，點知把道具刀一劈落去就斷咗，真係不負眾望被我搞砸成件事，要Take 2再嚟過！」