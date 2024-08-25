娛樂

戴祖儀晒公仔 美腿搶Fo

戴祖儀分享自己珍藏的公仔，沒料網民紛紛錯重點。 戴祖儀分享自己珍藏的公仔，沒料網民紛紛錯重點。
戴祖儀分享自己珍藏的公仔，沒料網民紛紛錯重點。
無綫小花戴祖儀身材高挑，外貌甜美之餘，其唱作才華和幽默個性更是圈粉無數。不時透過社交網與粉絲分享生活點滴的她，日前晒出自己手拿阿童木公仔的靚相，一雙白滑美腿意外搶Fo，就連有着「海量SP」的翟威廉都忍不住現身點讚。
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