獻唱港姐主題曲 JW認又老又矮 詹天文自問苗條

歌手王灝兒（JW）率領「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）為港姐主題曲拍攝MV，15位佳麗行Catwalk爭妍鬥麗。JW自嘲全場年紀最大又最矮，但仍有信心。而Windy昨日現身活動，則笑指上圍Cup數為「負A」。

JW、Yumi和Windy日前為今屆香港小姐主題曲《Proud To Be a Woman》拍攝MV，15位候選佳麗以華麗晚裝上陣，JW亦身穿白色婚紗裙盛裝站台。佳麗們於台上行Catwalk，甚有美感，當中身材高挑的楊梓瑤、盧凱怡散發專業模特兒般的氣息，鍾翠詩就憑Big爆上圍添自信，而大熱倪樂琳則謂：「因為地下有啲煙霧效果，所以有啲濕，要打起12分精神。」

JW事後接受無綫娛樂新聞台訪問時謂：「咁多女仔入面，我係最年長，應該係最矮，同埋應該唔係最瘦嗰個囉！呢個感覺幾得意。」Yumi則大讚拍攝場景及手法有心思：「Solo嗰part有個鏡頭我伏咗喺度，前面就有啲水，我就喺度玩水，有嗰種好優雅嘅感覺。」

「負A」Cup數難性感 此外，之前佳麗赴各地拍攝外景，玩轉海陸空，比如在塞班島以美人魚式浮潛，體驗小型飛機，於菲律賓的郊區策騎，現身內蒙古挑戰越野車，在香港拍攝的佳麗更化大戲妝體驗粵劇文化。拍攝時多位佳麗感性爆喊，莊曉婷更自責做得不夠好。

另外，Windy昨日出席活動時，表示剛結束的美國之旅沒有艷遇，又指學識了做人要有自信：「我以前好介意人哋點睇我，但依家要學識欣賞自己。（接受性感打扮？）身材好啲先，自問身材夠苗條，但欠曲線美。（依家咩Cup數？）負A呀！」