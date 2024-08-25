(G)I-DLE挑戰天后名曲 祖兒台下陪唱

韓國人氣女團(G)I-DLE前晚展開香港一連3場演唱會，樂壇天后容祖兒亦有捧場，當5女獻唱其名曲《我的驕傲》，她亦在台下跟住唱！

韓團(G)I-DLE前晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是繼去年7月後，相隔一年多再來港開騷。天后容祖兒專誠捧場，而藝人蔡少芬與陳法蓉送花籃之餘亦有入場支持。

演出於晚上8點許開始，5女身穿露臍裝及熱褲性感登場，隨即以歌曲《Super Lady》揭開序幕，緊接唱出《Reverge》及《LATATA》，以勁歌熱舞炒熱氣氛。騷上她們唱出容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，為粉絲送上驚喜，而台下的祖兒就興奮陪唱。隊長Soyeon帶領成員用廣東話打招呼，泰籍成員Minnie表示已一年沒有來港，用廣東話問：「係咪好掛住我哋？」又讚港迷「世一」；Miyeon則透露今年4月曾來港拍攝，今次能偕隊友重來很高興；內地成員宋雨琦以廣東話問：「準備好未呀？一齊尖叫聲，好犀利呀！好勁呀！」台灣成員葉舒華則說：「玩得開心啲啦！」

向港迷示愛 5女其後各自送上特別演出，當中葉舒華性感演繹南非歌手Tyla的《Water》，宋雨琦演唱自己創作的歌曲《RADIO（DUM DUM）》，Minnie則唱出人氣韓劇《背著善宰跑》的歌曲《Like A Dream》，而Soyeon與Miyeon分別送上《Is this bad bxxxxxx number？》及《SKY WALKING》。

(G)I-DLE除了唱出新歌《Klaxon》之外，又演繹《Fate》、《LION》、《Queencard》及《TOMBOY》等大熱歌曲。Encore部分，她們以廣東話感謝粉絲捧場，其中Soyeon說：「好唔好玩呀？多謝你哋一直等我哋！」雨琦則說：「小心返屋企，記住要掛住我呀！我愛你哋！」