照顧子女 朝夕相對 賓艾佛力餘情未了 傳翻撻前妻嘉娜

美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）日前選擇在結婚兩周年紀念當天，申請與美國男星老公賓艾佛力（Ben Affleck）離婚。轉過頭即傳出賓佬與結婚13年的影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）舊情復熾的消息。

據知賓佬與嘉娜自離婚後一直都保持友好關係，共同撫養子女，就算賓佬與露柏絲結婚後，他與嘉娜亦經常因子女而共聚。日前他們送大女Violet到耶魯大學開學後，一同乘私人飛機回荷里活，他更開車送前妻回家。有知情者表示賓佬再次受情傷後大受打擊，嘉娜見狀即安慰他並陪伴在側，二人朝夕相對漸生情愫。

嘉娜有一名拍拖6年的大律師男友John Miller，有指他因女友的舉動而大為呷醋，知情者爆料說：「John唔鍾意同人分享阿珍（嘉娜），佢唔怕佢哋（嘉娜與賓佬）復合，但就唔係好鍾意賓佬同露柏絲分開後，佢哋經常喺埋一齊。John好期待成件事快啲結束，等佢可以同嘉娜過番自己嘅生活。」另外有指賓佬深知嘉娜與男友感情穩定，所以絕對無意介入。

戀得高調惹禍 另一方面，「賓珍」離婚後傳聞滿天飛，有指他們的婚姻在婚後不久已出現裂痕，他們於意大利度蜜月期間，受到狗仔隊瘋狂跟蹤，因而令賓佬全程不高興，更有傳他因此而遷怒於老婆，因為他認為是對方吸引大批狗仔隊到來。此外，他被指不滿妻子「戀得高調」，尤其是妻子竟然以他們的感情為主題，拍攝紀錄片《The Greatest Love Story Never Told》，更於節目內公開賓佬寫給她的情書，因而火上加油，為婚變埋下伏線。