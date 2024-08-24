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李若彤：我結婚啦！
有「最美小龍女」之稱的李若彤前日於社交平台Po了多張婚紗照，並配文：「我結婚啦！」頓時驚嚇不少網民。原來這些只是內地劇集《午后玫瑰》的劇照，而新郎則是內地演員賀剛。身穿婚紗搭配簡約飾物的李若彤，盡現高雅氣質一面，相當漂亮，網民留言：「我差點以為姑姑結婚了。」
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