李幸倪挑戰空中飛索 嗌到拆天

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）日前跟過百歌迷舉行生日會，慶祝8月26日生日，為了捉住奧運的尾巴，以「運動會」為主題，全由她構思，當日比賽項目包括踩單車、跳舞、射籃球、接氣球及空中飛索等。一眾歌迷積極參與，Gin亦有落場並挑戰跳舞及空中飛索兩個項目，其中「空中飛索」需要坐在座位上沿着鋼索飛到盡頭，然後用腳撐牆回彈，不過她嘗試了多次卻未能成功，更拋出網絡金句：「你個嘢壞咗呀。」引來全場大笑，當她再次挑戰，過程中她由頭尖叫到尾，可謂「丹田吶喊界代表」！

畀歌迷最好福利

Gin亦與現場一眾歌迷分享這一年來成立歌迷會「GLFC」的點滴：「話咁快就一年，我記得上年嘅生日會，我宣布會成立官方Fan Club，於是我哋有咗『GLFC』。呢一年來真係一啲都唔容易，冇你哋嘅支持係冇可能實現到咁多唔同大大細細嘅目標，所以好多謝你哋。」她表示成立歌迷會，是想給歌迷最好的福利：「其實我10幾年前已經講緊呢個宗旨㗎啦，我嘅口號係『一起變好 一起變老』，我希望繼續喺呢個『GLFC』嘅大家庭裏面，同大家繼續一齊成長。」