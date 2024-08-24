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李芷晴美腿封「全港之最」
李芷晴憑長腿成功入屋。
無綫小花李芷晴憑參選港姐入行，她起初發展平平，多數演閒角，直至長駐處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，開始備受關注。日前，有網友在社交網開Post討論全港最美長腿，並直指李芷晴令他「睇電視睇到呆咗」，看來李芷晴憑一雙逆天長腿成功入屋。
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