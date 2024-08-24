40度着古裝開工冧檔 白鹿撐G.E.M.鳥巢騷 High爆唱到啞

內地花旦白鹿早前於橫店40度高溫下拍古裝劇，捱不住病倒，但她仍然死撐，於片場食藥後即頂硬上。日前劇集煞科，她抽空到北京鳥巢欣賞「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）演唱會，即時成為全場焦點。

白鹿一劇接一劇，代言又多，忙得不可開交，之前她拍攝完劇集《白月梵星》後，再進組與曾舜晞合拍仙俠劇《臨江仙》。由於正值炎夏，橫店氣溫高達40度，穿着多層古裝服開工的白鹿捱不住病倒，更被拍得於片場食藥。有指她即使辛苦，但為免阻礙劇組拍攝進度，故不願請病假，於拍攝現場還扮作精神，收工後卻獨自偷偷哭泣，粉絲得知後都非常心痛。

煞科鬆一鬆 《臨》劇日前已煞科，其經理人于正於社交網透露白鹿未接新劇。難得可以抖抖，白鹿前晚即現身G.E.M.的北京演唱會頭場輕鬆一下，她睇得相當入迷，更興奮跟住唱，當鏡頭拍着她時，她大擺可愛甫士又派心，獲網民大讚漂亮又可愛。白鹿之後於社交網發文：「美妙的夜晚，我的嗓子先啞一步。」

而當晚去了捧G.E.M.場的藝人還有李晨、李榮浩及歐陽娜娜，娜娜更透過手機屏幕點歌。而G.E.M.於首場已感動落淚，完騷後她亦即時於社交網發文：「不敢相信，我人生中第一場鳥巢演唱會居然已經結束了，今天太感動了！一直哭，還有3場，繼續加油。」