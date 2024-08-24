MIRROR首孖COLLAR開騷 Marf點名搵舞伴 Jer慘遭嫌棄

男團MIRROR與女團COLLAR首次跨團合作，不過自認「舞王」的柳應廷卻遭COLLAR成員嫌棄，沒有人願意跟他共舞，令人爆笑，而邱士縉則高興表示可跟昔日戰友李芯駖切磋舞技。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）將聯同女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka）跨團合作，於10月開騷，眾人昨日齊齊出席記者會，為演出宣傳。會上MIRROR的3位成員搞笑活躍氣氛，互相嫌棄，Jer更聲稱要獨霸3女合作，Marf則指想跟Stanley及Jeremy跳舞，將自稱「舞王」的Jer拒諸門外，十分搞笑。她解釋不是嫌棄Jer，只是希望能與對方在唱歌方面合作：「想同佢做啲妖邪氣氛嘅表演。」芯駖則幫口表示Jer很有藝術感，期待能看他跳藝術舞，身旁的Winka聞言即認同說：「Jer到時應該要着啲緊身衫褲跳。」

Stanley努力搵銀結婚 同場的Stanley笑指與隊友們朝夕相處，對得太多而失去新鮮感，自爆懷揣着「女團夢」，又表示入行前跟芯駖是戰友，因此今次可以再度合作，感到相當興奮。提到剛剛過去的生日，Stanley表示已跟女友李炘頤吃車仔麵慶祝，又透露與女友達成結婚共識：「過多一兩年先，等事業再好啲，搵多啲錢先。」提到隊友姜濤及呂爵安（Edan）大膽放其黑圖賀壽，他笑指二人太「陰濕」，根本防不勝防。至於Jeremy談到要構思和兩位隊友的合作時，則坦言有難度：「要畀新衝擊感，大家要花啲心思。」