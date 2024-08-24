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周揚青孖猛男蒲吧 搭晒膊頭
內地網紅周揚青自與台灣舞王羅志祥分手後，感情生活亦不愁寂寞。近日，她被拍得與一名男子現身酒吧，玩到凌晨4、5點才離開。從相中可見周揚青打扮低調，戴上Cap帽和口罩，同行男子身高約1米85，高大威猛，二人走出酒吧後，便到食店吃早餐，期間互搭肩膊，男方更摟住周揚青的纖腰，疑似戀情曝光。
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