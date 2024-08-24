中娛星動：票房失收 被踢出《刺殺2》 楊冪靠代言回氣 貼錢買車氹金主

楊冪近年電影產量不算多，繼2021年推出電影《刺殺小說家》後，只拍了《沒有一頓火鍋解決不了的事》以及還未上映的《醬園弄》。而近日，《刺》片官宣開拍《刺殺小說家2》，並在網上甫出電影概念海報，導演路陽、內地男星雷佳音、董子健等近乎原班人馬上陣，但楊冪卻不在演員名單之列，反而內地影帝鄧超加盟其中。有消息指該片的女主角已換上近期因電視劇《繁花》而創下事業新高峰的辛芷蕾，有不少網民分析換角原因，指楊冪主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》於今年靚檔上映，但開畫5日僅收人民幣5,178萬元（約5,673萬港幣），最終更撤檔收場，由此可見，楊冪難以擔起票房，或因此未能再拍《刺殺2》。