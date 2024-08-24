機場過二人世界 王菲霆鋒又挨又摸 煙韌放閃

天后王菲與男友謝霆鋒激罕合體現身內地機場，惹起哄動，霆鋒更出手摸女友大髀，而王菲就冧爆依偎男友膊頭，大放閃光彈。

王菲與比她年輕11歲的謝霆鋒自1999年世紀一拖公開姊弟戀之後，試過不少次離離合合，期間各自成家立室、生兒育女後又經歷離婚，直到2014年終於世紀復合，雖然這10年來都不時傳出二人情變，不過隨即都會被當事人用行動反擊造謠者，感情有增無減，相當恩愛，更不時被網友發現二人行蹤，生活相當隨性。

全程有傾有講 昨日二人激罕再度合體，一起現身內地機場，王菲身穿T恤戴上口罩，與戴上帽子和口罩的霆鋒結伴而行。雖然打扮樸素低調，但亦被粉絲一眼認出，引起哄動。他們坐上給VIP旅客的通關接駁車輛，王菲親切地跟粉絲打招呼，霆鋒更被影到右手自然貼在王菲的大腿上，王菲亦情不自禁將頭依偎在男友膊頭，二人全程有傾有講，陶醉於二人世界之中，十足一對處於熱戀期的小情人一樣。

等女友行先 下車後，霆鋒並未先走入VIP通關大門，而是先等王菲跟上他，之後他用手搭着王菲的背，示意女友走在他前方，相當窩心，閃盲網民，紛紛留言：「你們真的好愛」、「一個伸手想拉對方讓對方先行、一個攬過後背讓對方先行，我嗑暈了」、「靠肩殺太甜了」。而有網民就表示期待二人合體開騷，相信會吸引一眾粉絲爭住買飛！