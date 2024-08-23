頻撲接Job 終捱出病 目黑蓮冧檔休養 新劇停播

日本男團Snow Man的27歲主將目黑蓮，近年人氣高企。他日前因捱到病宣布停工，主演劇集亦於下周無奈停播。而組合落實舉辦日本5大巨蛋巡唱，相信目黑蓮復工後亦有排冇得抖。

高大靚仔的目黑蓮，前年憑催淚劇《silent》上位後，獲封「木村拓哉接班人」，工作排山倒海，不但要兼顧組合活動，個人行程亦接踵而來。他除了趕拍劇集、電影與廣告外，又頻撲飛歐洲出席時裝活動，結果終於捱出病。自上周四起，他因身體不適，在醫生建議下停工休養，令粉絲相當心痛，還批評事務所將偶像操到盡。

而目黑蓮夥拍女星有村架純邊拍邊播的劇集《海的開始》亦受此影響，原定下周一播出的第9集宣布暫停，改播由同劇女星古川琴音與男星池松壯亮合演的特別篇《戀的結束》。

Snow Man巡唱11月開鑼 另一方面，Snow Man前晚因目黑蓮未能現身，8缺1舉行網上直播，宣布11月起展開組合出道逾4年來首次5大巨蛋巡迴演唱會，地點包括北海道、名古屋、福岡、東京及大阪，合共13場，預計入場人次將達61.5萬人。此外，Snow Man將於10月30日推出第4張專輯《RAYS》，並率先公開揼本在西班牙巴塞隆拿取景的新歌《EMPIRE》MV。雖然目黑蓮現時身體狀況已逐步好轉，但恐怕他復工後仍會繼續忙碌。