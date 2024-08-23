暢所欲玄：普通人算命 需要明此理

一個普通人的算命，所推算的，都是一般人想要的，事業發展的好運何時到。在算命先生的理論，事業上的好運，並非算命者所想的，因為算命者的心態，行運就是可發達，但於算命先生的角度，每個人都有運行，真正的富貴命卻很少。

現實世界，真正富貴的人是極少極少，一比九十九，1%的人是真富貴，19%是小康之命，80%是普通人。所以絕大部分人的八字，沒有發達的現實，所以行運十年或二十年，只是在此段期間，事業順暢，人事關係和樂，薪酬增加20%至50%而已，不會有多倍增加的，那會有發達的心願呢？

一個先貧後富的八字，比1%的真富貴還少，何也？真富貴之命，多數是其父母已經有一定的成就，無論是本金或是人際網路，都有現成的基礎。更重要的，是自細有多方面的資源培養，教育與見識都是專業，在父母的基礎上，更上一層樓。

所以一大部分的真富貴人，是現成的。先貧後富之人極少，既要有富貴的八字，更要其陰宅風水好，陽居之地也需要行運的風水，再加上時勢環境造就，才出現先貧後富之命運，普通人算命需明此理。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅