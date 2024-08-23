MIRROR成員柳應廷（Jer）昨日推出本年度第3首作品《月居人》，MV中化身飛上月球的獨居老人，造型刻意留長白髮。新歌由多才多藝的恭碩良負責編曲及打鼓等樂器部分，Jer表示很喜歡對方的歌曲《月球人》，新歌也是受對方啟發，希望兩曲有機會來一次Crossover。