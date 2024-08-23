保錡踩場 惹菊梓喬粉絲不滿

男團ERROR成員吳保錡被爆與歌手菊梓喬熱戀，近日竟加入女友的粉絲群，擺明「踩地盤」，引起對方粉絲不滿，認為他有心示威，但亦有人認同其做法，覺得無可厚非。至於菊梓喬繼續玩失蹤，除於官方社交平台上載數張照片外，未有再度表態，但據知她稍後將到廣州開騷，暫時離開「是非地」搵人仔。