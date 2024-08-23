8月23日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
保錡踩場 惹菊梓喬粉絲不滿
男團ERROR成員吳保錡被爆與歌手菊梓喬熱戀，近日竟加入女友的粉絲群，擺明「踩地盤」，引起對方粉絲不滿，認為他有心示威，但亦有人認同其做法，覺得無可厚非。至於菊梓喬繼續玩失蹤，除於官方社交平台上載數張照片外，未有再度表態，但據知她稍後將到廣州開騷，暫時離開「是非地」搵人仔。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240823-0823_00282_072/保錡踩場-惹菊梓喬粉絲不滿
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc