AK自我警惕 太攰唔敢揸車

男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）昨日在觀塘apm出席化妝品活動，一身白馬王子Look現身，吸引大批「生粉（Fans暱稱）」應援，他頻頻派心及說「520」致謝。早前完成個人演唱會的他，正忙於籌備MIRROR團歌及小組歌曲，透露小組快歌會挑戰未跳過的舞蹈。近期有時間休息，他計劃去一趟亞洲短程旅行，有長假則希望歐遊。

談及ERROR成員郭嘉駿（193）日前倒車時撞跌婦人一事，AK表示不便評論太多，但認為駕駛者要注意安全，大家過馬路亦要看清楚路面情況。他又自爆以前是「新牌仔」時也交過「學費」，發生過輕微碰撞，坦言看見193事件會提醒自己更小心，若工作太攰便不應駕車。對於193因事件影響工作，他表示會發短訊慰問，覺得對方也很着緊，做了好多處理，希望大家給予空間。

Alton捱眼瞓「拍拖」 至於另一MIRROR成員Alton，昨日偕馬來西亞女星林宣妤、孫慧雪與栢天男等出席新劇拜神，穿上校服的他笑言要再培訓，重返小學與學生齊齊上課。他與林宣妤劇中譜「師生戀」，問到親熱戲，他表示拍了30多組也未有，笑言要看林宣妤是否需要加戲。見他睡眼惺忪，原來前日連拍18小時，睡了3小時又開工，要學習頂硬上；而林宣妤講到氹細路則說：「會搵啲小學雞話題，因為小朋友世界同大人唔同。」