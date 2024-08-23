獨家訪問：「港普」做直播都得 馬國明醒神：有錢就有興趣

內地網紅公司前晚於尖沙咀舉行活動，之前有傳無綫總經理曾志偉將會出任香港分公司董事長一職，志偉出席活動時，現場未有此消息宣布，但他就率領無綫旗下藝人撐場，眾人盛裝現身，之後齊齊做直播搞氣氛，就如無綫台慶一樣。出席者包括視后林夏薇、蔡思貝、視帝馬國明、陳展鵬，還有高海寧、劉穎鏇、蕭正楠、朱晨麗、譚凱琪、胡鴻鈞、張頴康等，其他圈中人還有譚詠麟、吳卓羲、謝天華、陳浩民一家、鍾鎮濤、明星足球隊等等。

林夏薇想試做網紅帶貨

馬國明接受本報獨家訪問時被問到有沒有興趣做帶貨直播時，他說：「總之有錢賺嘅嘢就有興趣做，我都可以賣吓啲日常家居用品。（要講普通話，你掂唔掂？）黎諾懿都得，冇咩唔得！」林夏薇表示未試過做直播帶貨，有機會都可以一試，她說：「自己有做生意，如果可以配合到都好，但要等公司安排，自己都係拍劇為主。」高海寧被問到會否叫志偉穿針引線與內地網紅合作時，她笑言未曾真正做過直播帶貨，等公司安排。