遭男網民性騷擾 Tyson：冇諗過佢會興奮

歌手Tyson Yoshi昨日現身，回應收到同性網民的「有味留言」，揚言不介意之餘，又自爆曾遭同性求愛，覺得沾沾自喜。他又自爆在家喜歡赤條條，連如廁亦唔閂門，認真豪邁！

Tyson Yoshi、邱彥筒（Marf）、蔡思韵與台灣型男林柏宏昨日在尖沙咀出席活動，Tyson被記者取笑「從未見過你着咁多衫」，他爽快自爆：「我喺屋企淨係着孖煙囪咋！以前喺英國留學自己住，仲乜都唔着添！屙屎都唔使閂廁所門！」談到近日上載一張睇牙照，竟引來同性網民「有味」留言：「想塞條XX入去！」Tyson大方說：「佢禮貌地問，我禮貌Say no，網絡世界講吓啫！」

對於在網上表示對大胸女生的遭遇「感同身受」，他說：「明白佢哋點解會收到何B仔相同騷擾言論，我睇完得啖笑，唔代表可以咁同女仔講嘢！我Po睇牙相出嚟，冇諗過佢（網民）會興奮！（女友覺得點？）笑我囉！（有冇更瘋狂嘅例子？）唔會啦！我喪㗎！真係會Po佢出嚟，最多都係嗌我老公啫！」又自爆曾被同性求愛：「第一次畀人問我都18、19歲，仲有啲沾沾自喜。」他坦言在健身室經常吸引同性目光：「同事提醒我沖涼時記得鎖起條底褲，細個試過喺浴室畀人衝入嚟。」

蔡思韵預告「嫁」男神 同場的林柏宏相隔逾8個月再次來港，談到曾合作的許光漢入伍，他說：「祝福他，我也是看報道才知。（驚訝？）還好，他的決定是好的，我也當過兵，總會留下一些美好的回憶。」他與劉俊謙是好友，期間蔡思韵代男友問好，並說：「我哋算係首次見面，嚟緊我去台灣拍戲，同另一位男神合作演夫妻，希望佢啲粉絲唔好派刀片畀我。」