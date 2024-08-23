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魏浚笙夾公仔減壓
男神魏浚笙（Jeffrey）都有壓力，全靠夾公仔紓緩！日前他到東京工作，完成工作後留在當地放假休息，便開始每日蒲夾公仔機的地方，他感覺過程中好自療，笑稱自己擁有新手光環，當夾到心頭好，感覺特別興奮，此行收穫甚豐，共贏得近廿個毛公仔，但沒有透露花費多少，不過要將所有戰利品都帶回港，可謂一大考驗。
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