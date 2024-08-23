港姐師妹Fit到爆 馮盈盈唔敢懶 操靚Body

前港姐冠軍馮盈盈日前於社交網晒相，跟網友分享做運動心得，早前跟3位候選佳麗到塞班島拍外景的她，坦言眼見師妹們如此努力，自己也不敢鬆懈，誓要努力操出完美身段。

馮盈盈、江美儀、陳懿德、何沛珈及邵初等，昨日跟15位應屆港姐候選佳麗出席活動，介紹之前到不同地方拍攝外景後製作成的特備節目《2024香港小姐女．遊記》。盈盈笑指眼見一班師妹身形很弗，自己也不敢怠慢做運動。談到經歷塞班島的陽光與海灘後皮膚依然白滑，她指全靠修讀過營養學，會鑽研哪些食材可以美白，又大讚3位同行師妹秦冀雯、盧凱怡及鍾翠詩於此行後面對鏡頭變得敢言。

王汛文謝淑怡爭后冠 倪樂琳、王汛文及謝淑怡大爆到菲律賓拍外景時的趣事，當時王汛文跟謝淑怡正拍片扮爭后冠，倪樂琳見狀即叫她們繼續爭菲律賓后冠，自己則要香港小姐后冠。問到大熱倪樂琳是否勝券在握？她指會正面及積極爭取：「其他佳麗都好優秀，未到決賽未知誰勝誰負。」王汛文則謂：「我哋係贏人生唔係贏比賽，邊個贏都冇所謂。」謝淑怡亦指過程比結果重要：「識到新朋友更難能可貴。（師姐彭慧中讚識擺甫士？）公司上堂有教，自己都有聽書。」

至於廣東話較差的陳甜甜與吳芷靖，表現比初參選時大有進步。陳甜甜坦言有跟老師學廣東話，但亦擔心網民會鬧她講得不好。